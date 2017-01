Le vaccin antigrippal toujours disponible

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Même si la période fixée aux malades chroniques et aux femmes enceintes pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière a expiré depuis novembre dernier, le vaccin antigrippal est toujours disponible.

D'ailleurs, les affiches annonçant cette information sont toujours placardées devant les devantures des pharmacies de la ville. "Il n'est pas tard de se faire vacciner. Les malades peuvent le faire encore", nous répond un médecin généraliste. Ce praticien de la santé nous confie que, durant la première quinzaine du mois de janvier, il a reçu de nombreux cas. "Bon, on n'est pas face à une épidémie. Mais, je peux vous dire que les personnes les plus vulnérables qui sont les enfants et les personnes âgées sont souvent guettées par cette pathologie notamment en ces temps de grands froids. Il faudra s'attendre à d'autres cas parce qu'après la pluie, c'est le beau temps. Et c'est la période la plus redoutée", conseille-t-il avant de recommander encore aux personnes concernées par le programme national de vaccination de se faire vacciner le plus rapidement possible. "Le vaccin est toujours valable jusqu' à la fin du mois de mars. Il faut faire attention parce que la grippe est dangereuse et elle tue", confirme-t-il. Tout de même, il faut reconnaître que les doses servies par la direction de la santé de wilaya ne sont pas toutes épuisées. Dans toutes les structures de santé de la localité, il en reste encore. "Nous avons vacciné plus de six cents personnes. L'opération a bien réussi. C'est dire que cette frange de la société concernée par la vaccination a été à l'écoute", nous répond un chef de service au sein de la polyclinique Arezki Louni de Frikat. Si, conseille ce même responsable, certains ne sont pas vaccinés, ils pourront aller le faire chez les pharmaciens parce que le vaccin ne manque pas. En tout cas, il faut dire que la grippe saisonnière n'a pas fait de victimes grâce notamment à la gratuité du vaccin d'une part, et grâce aussi aux efforts fournis par le ministère de la santé qui a déployé le plan national de vaccination, d'autre part. Tout de même, les précautions à prendre sont recommandées en ces temps où les températures sont en baisse.

Amar Ouramdane