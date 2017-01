Larabi succombe à ses blessures

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Un père de famille de quarante-quatre ans est décédé, mercredi dernier, à l’hôpital de Tizi-Ouzou où il a été admis il y a une semaine, suite à de nombreuses blessures. Les habitants de la région et de son village, particulièrement, sont consternés par la triste nouvelle, tombée jeudi matin. Larabi, du village de Taourirth Menguellet, à quelques kilomètres de Michelet-ville, a été percuté par un camion au niveau de l’université de Tamda, alors qu’il traversait la route, selon des proches du défunt. Évacué vers le CHU de Tizi-Ouzou, il y demeura plusieurs jours dans un coma dont il ne se réveillera jamais, malgré les multiples interventions chirurgicales opérées par le personnel médical. Les villageois étaient en émoi après avoir appris que l’un de leur fils venait de perdre la vie à la fleur de l’âge. Chauffeur d’un fourgon de transport de voyageurs de son état, le jeune homme était connu dans la région et respecté pour sa gentillesse et son amabilité. Les habitants de Taourirth et de Michelet en général, ont afflué durant deux jours à son domicile. Lors de l’enterrement au cimetière du village, ses proches étaient inconsolables.

A. O. T.