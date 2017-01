Campagne d’information au CFPA

Par DDK | Il ya 31 minutes | 25 lecture(s)

Le centre de formation professionnelle pour adultes de Tizi-Gheniff, à l’instar de tous les autres au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a lancé depuis plusieurs semaines déjà, une campagne d’information.

Une campagne tous azimuts, jamais connue auparavant à travers toute la daïra, afin de toucher tous les jeunes désœuvrés ou qui ont quitté le circuit scolaire. Ainsi, outre tous les dépliants mis à leur disposition par la direction de la formation professionnelle, le centre de formation de Tizi-Gheniff n’a pas lésiné sur les moyens pour confectionner et pour placer de grands panneaux, bien visibles à plusieurs endroits de la ville et dans certains endroits fréquentés par les citoyens. «Que d’ingratitude, avec toute cette logistique et avec tous ces moyens d’information, il se trouve encore des jeunes et surtout des parents qui rechignent en soutenant que l’État ne fait rien pour les jeunes», fulmine ce septuagénaire en passant devant un des panneaux placés sur les façades de l’enceinte du complexe sportif de proximité, sur le chemin du lycée polyvalent ainsi que celui du collège «base5» mais également bien visibles des usagers de la RN68. Au demeurant, pour la prochaine rentrée du mois de février 2O17, plusieurs formations y sont offertes aux candidates et candidats à savoir, entre autres, la pâtisserie, les gâteaux traditionnels, la broderie ou encore la saisie informatique dont la durée de formation varie entre trois (3) et (18) mois, sanctionnée à la fin du stage par un diplôme qui ouvre les portes sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, après la dernière visite de M. Mohamed Bouderbali, le wali de Tizi-Ouzou, qui s’était rendu sur le chantier de réalisation du bloc d’internat, il est attendu que les travaux de ce dernier prendront fin prochainement, ce qui permettra aux nouveaux stagiaires de bénéficier de la restauration comme il est attendu également le bitumage du chemin menant à ce centre et qui se trouve actuellement à peine praticable.

Essaïd Mouas.