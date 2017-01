éclairage public défaillant !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 23 lecture(s)

L’éclairage public, couvrant le tronçon de la route nationale N°12 menant de Tadmaït à Tizi-Ouzou, n’est pas fonctionnel depuis plus de deux mois. En conséquence, les automobilistes endurent les pires difficultés en raison de la faible visibilité de la route durant la période nocturne. Ils interpellent, de ce fait, les services concernés à remettre en marche les lampadaires alignés tout au long de ce chemin, afin d’éviter, notamment, d’éventuels accidents. «Le tronçon routier en allant de Tadmaït à la frontière de DBK n’est pas éclairé depuis plus de deux mois. La semaine dernière, j’ai failli heurter un camion en panne près du lieu-dit ‘’Elouz’’», regrette un habitant de Draa Ben Khedda. Ce qui complique davantage la conduite aux automobilistes, c’est la dégradation de l’état de ce même tronçon en raison de la désagrégation du revêtement bitumineux et l'apparition de graves fissures au niveau de plusieurs endroits. A signaler que les fortes chutes de pluie, qui se sont abattues ces derniers jours, ont aggravé l’état de chaussée. «Ce tronçon routier est dans un piteux état. Il est devenu impraticable en raison, notamment, des nids-de-poules qui endommagent nos véhicules. Nous demandons à l’APC d’intervenir en vue d’y remédier», déclare un usager de ladite route,

Rachid A.