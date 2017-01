La détresse des handicapés moteurs

Par DDK | Il ya 30 minutes | 24 lecture(s)

Le président de l'association des handicapés moteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Kheloui Hocine, lance un appel pressant à toute âme charitable pouvant venir "en aide aux handicapes moteurs". En cette saison hivernale avec son froid glacial, le président de ladite association ne cesse de crier son désarroi : "Nous avons besoin de secours!» Et ce secours, nous dira-t-il, passe par des dons en couvertures chaudes et, notamment des couches pour tous les âges" Avec des moyens réduits à néant, l'association ne peut, en aucun cas, assurer ces besoins, minimes soient-ils ! L'autre point, aussi important que le premier, est le problème du transport : "Nous interpellons les responsables de ce secteur à procéder à la gratuité des transports pour nos handicapés avec la délivrance d'une carte lui permettant ce minimum d'avantage". Quant à l'allocation de 4000 DA, notre interlocuteur se désole : "Cette allocation ne peut même pas couvrir des dépenses d'une semaine et si le handicapé est père de famille, l'allocation est consommée en une journée !" Et d'ajouter : "Une augmentation est indispensable et urgente !" Quant à l'emploi, M. Kheloui affiche son pessimisme : "Il est pratiquement rare qu'un handicapé moteur déniche un emploi et les raisons ne sont pas explicitées par les autorités qui s'abstiennent de donner leurs versions!" Les soins sont également cités par le président qui ne cache pas sa colère: "Pourquoi ne pas retourner à l'ancienne méthode qui consistait en l’attribution par l’APC aux handicapés de cartes de soins qui leur assuraient la gratuité des soins?" s’interroge-t-il.

M.A.Tadjer