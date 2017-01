Grand engouement !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 50 lecture(s)

La salle des sports du CSP de Barbacha a été transformée, le week-end dernier, en un espace commercial et économique par excellence en abritant la 3e édition de la Fête de l’huile d’olive, inaugurée vendredi par les responsables du secteur de l’agriculture de la wilaya.

Ces derniers étaient présents en force à côté des agriculteurs et responsables locaux de cette région réputée pour la qualité de son huile. Sachant aussi que l’oléiculture occupe une place prépondérante dans les activités agricoles de montagne, le collectif des fellahs et les services agricoles de Barbacha ont vu juste en donnant l'opportunité aux producteurs de l’huile d’olive de la région d’exposer leur produits et de les vendre, étant donné que cette manifestation a attiré une masse importante de visiteurs venus même des localités limitrophes. La production annuelle de 2016 est estimée à 6350 quintaux pour une superficie totale de 540 hectares, et aussi pour une superficie totale agricole de la commune avoisinant les 4267 hectares, a indiqué Mabrouk Saoudi, délégué communal de l’agriculture, en ajoutant que ce taux productif est en baisse par rapport à l’année précédente mais que la production par hectare en est en hausse. Cela dit, presque la quasi-totalité des exposants lors de cette fête n’ont pas manqué de réserver un espace à ce produit du terroir très demandé, car il constitue à la fois un aliment de large consommation très convoité pour ses vertus thérapeutiques. Cependant, tous les produits du terroir connus dans cette région ont meublé les stands de cette exposition. À côté de l’huile d’olive, on trouve la figue sèche locale et des autres régions, notamment Beni Maouche, des œufs, des plants d’arbres, des produits laitiers, des légumes frais et des légumes secs comme les lentilles, les fèves et les pois-chiches. «Nous sommes tellement contents et satisfaits de cette manifestation qui nous a donné l’occasion d’exposer nos différents produits et faire valoir notre savoir-faire en matière d’agriculture, et surtout prouver que notre terre est riche car elle ne se limite pas à l’arboriculture mais aussi aux céréales et légumes secs et aux cultures maraichères», dira en un participant.

Makhlouf Laib, DSA de la wilaya, incite à un alignement aux normes universelles de labellisation

Et ce qui augure surtout d’un avenir prospère pour l’agriculture de montagne est ce nombre appréciable de jeunes agriculteurs et d’éleveurs de cette région qui ont relevé le défi en retournant au travail de la terre et en s’investissant dans cette activité de base. Beaucoup parmi ces jeunes ont choisi l’apiculture très en vogue ces dernières années dans la région où pas moins de 99 apiculteurs sont déjà en pleine activité avec 1133 ruches dont 673 modernes, ce qui donne une production de 6540 Kg pour l’année 2016, jugée satisfaisante par les producteurs. Certains sont allés même à se pencher sur la récolte des grains de lentisque (Pistacia lentiscus) un arbre très répandu dans la région, et les transformer avec des moyens modernes pour en extraire de l’huile à plusieurs vertus médicinales. Un créneau qui pourrait faire parler de lui, surtout que l’arbuste ne demande aucun entretien, il suffit juste d’avoir ce petit matériel pour l’extraction des huiles dont le litre coûte environ 6000 dinars. D’autres modifications déjà connues comme les confitures de figues et la confection de gâteaux, friandises en figues sèches et autres farines fortifiantes et pouvant servir de compléments alimentaires font partie de cette richesse que sont ces produits du terroir qui devaient entre autres faire notre base d’alimentation. Il est aussi question de développer l’agriculture de montagne qui contribuera au développement local et ce dans l’espoir de développer dans un avenir proche une industrie agro-alimentaire. «Notre démarche est de développer l’agriculture au niveau de chaque commune pour aller aussi vers la transformation et le conditionnement, et aujourd’hui les fellahs de Barbacha viennent de démontrer que nous avons des richesses et que nous produits sont de bonne qualité, il suffit juste d’aller vers les normes universelles de labellisation, et d’emballage, avec un appui marketing», a souligné Makhlouf Laib, DSA de la wilaya de Bejaia lors de cette fête de l’huile d’olive. Une opportunité qui commence à bien «huiler» la machine de l’agriculture dans ces régions montagneuses. Il suffit juste maintenant d’y mettre les moyens, notamment l’appui financier.

Nadir Touati