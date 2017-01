Une enseignante percutée par un chauffard

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Avant-hier, en fin d'après-midi, une enseignante a été violemment percutée au centre-ville par un chauffard qui roulait à grande vitesse. Voyant l'état de la malheureuse dame allongée au sol et souffrant de plusieurs blessures, le chauffard a tenté de s'enfuir. Malheureusement pour lui, les passants ne lui ont pas laissé cette chance là, parce qu'il a été rattrapé. Sitôt, les éléments de la protection civile sont arrivés sur les lieux et ont évacuée la femme blessée en urgence à la polyclinique, où elle a reçu des soins. On croit savoir que ses jours ne sont pas en danger. De leur côté, les passant ont remis le fuyard aux services de sécurité qui ont, immédiatement, ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce malheureux accident.

Amar Ouramdane