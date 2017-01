Quatre communes sans eau depuis 10 jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la région ont gravement endommagé la conduite d’AEP (Adduction d’eau potable), au niveau de la localité de Sidi Naâmane.

Une partie de la conduite a été arrachée par la crue du Oued qu’elle traverse. Ce qui a eu pour conséquence l’interruption de l’alimentation en eau potable pour quatre communes desservies par cette conduite, à savoir Sidi Naâmane, Makouda, Mizrana et une partie de Tigzirt, selon M. Kahlouche Mohamed de la commune de Makouda qui a pris contact avec la rédaction du notre journal. «Les citoyens de ces communes sans privés d’eau potable depuis, maintenant, 10 jours. La situation est corollaire du niveau d’eau de l’Oued Sebaou. Il faudrait attendre la baisse du niveau d’eau de l’oued pour pouvoir réparer cette conduite. Mais il suffirait d’une autre crue pour quelle soit endommagée à nouveau. C’est ce qui s’est passé la dernière fois», dira notre interlocuteur. Ce problème dure depuis 5 ans et refait surface à chaque hiver lors des crues, selon toujours M. Kahlouche. «Normalement, il était question d’un projet d’acheminement d’une conduite aérienne qui sera soutenue par des poteaux pour éviter ces désagréments. Malheureusement, ce n’est que des promesses de la part des concernés. Un projet qui stagne depuis 3 ans», se désolera ce citoyen de Makouda. Vu l’état de dégradation avancé de l’oued Sebaou à cause de l’extraction à outrance de sable, ce projet peut constituer une bonne alternative à l’acheminement de la conduite d’AEP sous terraine qui est assujetti à l’humeur de la nature, d’après notre interlocuteur. Par ailleurs, l’ADE de Tizi-Ouzou parle d’une situation regrettable dans le sens où leur intervention est liée à la baisse du niveau d’eau de l’Oued Sebaou. «Malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir en l’état actuel. Nous attendons la décrue pour pouvoir réparer la conduite. Nous l’avions restaurée récemment, mais les pluies de ces derniers temps l’ont endommagée à nouveau. Sachant que l’accès à ces lieux est très difficile est délicat, l’intervention de notre équipe relève de l’exploit avec ces risques qu’elle encourt», nous dira le chargé à la communication de l’ADE de Tizi-Ouzou. Et pour remédier à la situation actuelle qui urge, L’Algérienne des eaux a pris quelques dispositions. «Pour soulager un tant soit peu la population de ces localités, nous avons mis à leur disposition des camions citernes», rassure le chargé à la communication. Pour lui, le problème sera réglé définitivement d’ici la fin de l’année 2017 avec le raccordement à la station de dessalement de Cap Djinet.

Hocine Moula