Les travailleurs de l’INHT menacent d’une grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

La section syndicale de l’INHT (Institut National d’Hôtellerie et de Tourisme), de Tizi-Ouzou, annonce une grève de trois jours, du 6 au 8 février prochain. En effet, ladite section a décidé à «l’unanimité» de recourir à cette action de protestation, suite à une réunion qui s’est déroulée le 25 janvier dernier au siège de l’INHT. La démarche a été motivée par «la non satisfaction des revendications par la direction et l’indifférence affichée par le directeur de l’établissement à l’égard de notre section», dit-on. Les employés de l’établissement demandent notamment «une commission d’enquête au sujet de la répartition des bénéfices provenant des revenus des opérations hors budget et rendre justice à nos collègues lésés à plusieurs reprises». En outre, ils dénoncent par le biais de cette action, «l’entrave à l’exercice du droit syndical, le harcèlement et la pression morale exercés par le directeur sur les représentants syndicaux et sur certains travailleurs». La section syndicale, par ailleurs, s’interroge sur «l’absence de réponse relative à l’organisation des réunions périodiques pour discuter de la plateforme de revendications des travailleurs».

H. K.