Suicide d’un jeune à Tizi-Tzouguert

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

L’année 2017 commence à peine et voilà que ce dramatique phénomène du suicide ressurgit de nouveau ! Ainsi, cette fois-ci, c’est un jeune homme répondant aux initiales T. M, âgé de 24 ans, plein de vie et sans aucun problème apparent du moins, qui a mis fin à ses jours, par pendaison, dans l’après-midi d’avant-hier, non loin de son domicile sis au village Tizi-Tzouguert dans la commune de Maâtkas. Le corps sans vie a été découvert par les villageois qui ont aussitôt alerté les éléments de la gendarmerie nationale de Maâtkas qui se sont immédiatement rendus sur les lieux pour établir un constat et ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes du suicide de ce jeune, très estimé du reste dans le village. Ce drame est d’autant plus consternant car la victime a perdu son père, il y a de cela moins d’une année. Douleur incommensurable pour cette famille endeuillée par la perte de deux êtres chers.

C. A.