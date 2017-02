La DJS toujours sans directeur en titre !

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le secteur de la Jeunesse et des Sports souffre à Béjaïa de l’absence d’un directeur en titre depuis plusieurs mois maintenant.

Depuis, en effet, le décès de l’ancien directeur il y a deux années, la wilaya de Béjaïa est restée sans DJS. Il y a une quasi-totale démobilisation dans les services. Sans titulaire officiel, la DJS est gérée par un directeur intérimaire qui, forcément, ne jouit pas de l’ensemble des prérogatives et d’autorité pour mener sa mission à bon port. Les cadres locaux du secteur rapportent "la démobilisation générale et le découragement qui règne dans les différentes structures du secteur au niveau local". Il y a également, souligent-ils encore, des structures dépendant de cette direction qui n’ont pas non plus de titulaire au premier poste de responsabilité. C’est le cas par exemple de l’ODEJ qui est l’organisme de gestion des auberges de jeunes. Depuis le départ de l’ancien directeur, c’est un simple chargé de gestion qui est aux commandes, ne disposant pas des prérogatives nécessaires pour poursuivre sa mission dans des conditions normales, non plus. Même parait-il les salaires de certains employés ne sont même plus assurés de manière régulière et les fonctionnaires du secteur se plaignent de cette situation. D’un autre côté, les nouveaux cadres de la jeunesse qui sont sortis des écoles de formations du secteur, et qui sont contractuels avec le MJS, n’ont pas trouvé de nouvelles affectations, malgré le fait que leur poste budgétaire soit garanti en vertu du contrat qui lie les deux parties. Pour ceux qui ont réussi à trouver une place, rares sont les nouveaux cadres qui ont pu signer leur PV d’installation. D’autres, et malgré ce PV, n’arrivent toujours pas à travailler en l’absence de directives de la hiérarchie, faute de prérogatives. La DJS ne serait, par ailleurs, pas la seule direction au niveau wilaya qui reste dirigées par des intérimaires ou des chargés de gestion. À l’heure actuelle, le wali et le secrétaire général de la wilaya ont fort à faire, puisque ce sont eux qui prennent en charge les prérogatives laissées vacantes par le départ de plusieurs directeurs. Mais tout n’est pas noir dans cette wilaya, et l’horizon semble se dégager petit à petit, puisque la direction de l’industrie vient de recevoir son nouveau directeur et la Protection civile son nouveau patron également. Les rumeurs courent concernant d’autres directions, et un mouvement dans ce corps d’administration n’est pas à écarter dans les prochaines semaines, si ce n’est carrément, dans les prochains jours.

N Si Yani