Le CFPA sensibilise !

Par DDK | Il ya 37 minutes | 62 lecture(s)

Le CFPA de Tizi-Gheniff a organisé, avant-hier, au niveau de la bibliothèque communale, une journée d’information sur la formation professionnelle en vue de la rentrée du mois en cours.

Ces portes-ouvertes ont été organisées en collaboration avec les organismes chargés du dispositif de l’emploi, à savoir l’ANEM, l’ANSEJ, l’ANGEM et la CNAC. «Nous avons choisi d’organiser cette journée au niveau de cette bibliothèque communale, située non loin de notre centre, dans le but de toucher un grand public. En plus, elle est située sur la RN68, chemin très fréquenté par les jeunes. D’ailleurs, nous avons enregistré une grande influence et un grand engouement, non seulement, des jeunes mais également des personnes âgées», déclare d’emblée le directeur du CFPA de Tizi-Gheniff, M. Ahcène Haddid. Ce dernier a mobilisé tout son personnel pour la réussite de cette manifestation. Aussi, outre l’exposition des nombreux ouvrages réalisés par les sections des stagiaires ayant achevé leurs formations précédemment, les formateurs, sans relâche, fournissent toutes les informations et donnent toutes les explications aux uns et aux autres en ce qui concerne les formations proposées, tout en distribuant de nombreux dépliants. Cependant, tout ce beau monde qui s’était déplacé à la bibliothèque communale ne se suffirent pas des explications ou des prospectus. En effet, ce qui les a intéressé le plus était la table ronde qui a eu lieu à la grande salle de lecture, qui avait de la peine à contenir la grande affluence constituée de jeunes avec autant de filles que de garçons, mais il y avait également un grand nombre de quadragénaires et de quinquagénaires avec la présence de tous les responsables et des représentants des organismes chargés de l’emploi. Ainsi, après avoir souhaité la bienvenue à toute l’assistance et après avoir présenté les responsables et les représentants de l’ANEM, l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM, le directeur du CFPA a donné un large aperçu sur son établissement et sur les formations qu’il compte offrir aux prochains stagiaires, avant de céder la parole aux différents responsables qui ont eu à détailler, notamment, leur rôle dans la création d’emploi. Au demeurant, ce qui aura retenu l’attention, c’est le grand débat qui fut ouvert avec tous les présents, sous la houlette de M. Haddid. «Il n’y a pas de véhicules, du moins lorsque leur utilité n’est pas motivé», répondra sèchement M. Arezki Mazouni de l’ANSEJ à une question d’un quadragénaire, tout en ajoutant qu’il n’y a aucune raison d’accorder un véhicule à quelqu’un lorsque son investissement est très loin du prix du véhicule. Pour sa part, M. Idir Benini parlera, entre autres, de la validité de certains diplômes pour les postulats à un emploi, comme ceux délivrés par des écoles de formations privées. «Les diplômes doivent comporter la mention ‘Agréée par l’État’, ce qui veut dire que ceux qui ont eu à suivre une formation au sein d’une quelconque école privée doivent subir les épreuves de leur examen final dans un centre de formation professionnelle (CFPA) de l’État. Sans le cachet de ce CFPA, le diplôme ne sera pas pris en considération par l’ANEM», soulignera M. Idir Benini qui aura à répondre également à beaucoup d’autres questions posées par les intervenant en ce qui concerne le certificat de résidence exigée dans le dossier, la recherche d’emploi au niveau national ou sur la nouvelle dénomination de la «carte bleue» qui devient désormais «carte blanche». MM. Idriss et Akli Benini, respectivement représentants de l’ANGEM et de la CNAC, ont été également soumis à de nombreuses questions de la part des présents. «C’est une très bonne initiative que d’organiser ce genre de manifestations en présence de tous les responsables», confie ce citoyen tout en regrettant que de nombreux CFPA n’offrent plus de formations du secteur du bâtiment, comme la maçonnerie, le carrelage, le ferraillage, la plomberie et autres.

Essaïd Mouas