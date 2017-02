La Police récupère une voiture volée à Sidi Aïssa

Par DDK | Il ya 36 minutes | 73 lecture(s)

Les éléments de la sûreté de la daïra de Sour El-Ghozlane ont réussi à récupérer, durant la soirée de mercredi dernier, une voiture déclarée volée depuis plusieurs mois, dans la ville de Sidi Aïssa, relevant de la wilaya de M’sila. Selon une source sûre, il s’agit d’une voiture de type «Hyundai Accent» qui a été repérée par les éléments de la Police de Sour El-Ghozlane, et après enquête et renseignements, il s’est avéré que le véhicule en question a été déclaré volé par son propriétaire. Notre source ajoute que deux individus ont été interpellés sur le champ, et trois autres 24h plus tard, à l’issue d’une opération conjointe entres les policiers de Sour El-Ghozlane et ceux de Sidi Aïssa. Ces cinq personnes sont non seulement impliqués dans le vol de la voiture, mais ont, aussi, tenté de la revendre au marché informel. Les cinq suspects ont été présentés, durant la journée de jeudi dernier, devant le procureur du tribunal de Sidi Aïssa.

O. K.