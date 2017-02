En attendant la 4G…

Par DDK | Il ya 45 minutes | 46 lecture(s)

Les habitants du village Timrichet, à 15 km du chef-lieu de la commune de Tirmitine, ne cessent de réclamer le raccordement de leurs foyers au réseau Internet de la 4G. Cela fait presque deux ans que le dispositif a été lancé à travers la wilaya, sans que les habitants de cette localité n’arrivent à avoir accès au réseau internet 4G. Pourtant, ce projet a été destiné spécialement aux régions qui ne sont pas branchées à l’ADSL, notamment les zones rurales. De ce fait, ils interpellent les responsables d’Algérie Télécom de la wilaya à prendre les mesures appropriées pour leur permettre de bénéficier de la connexion internet. «J’ai acheté un modem 4G à l’antenne d’Algérie Télécom de Draâ ben Khedda, mais quand je suis arrivé chez moi, je n’ai pas pu avoir accès à la connexion internet, en raison de la non disponibilité du réseau», dira Nadia, l’une des habitantes de la localité. Et d’ajouter : «L’internet est un outil indispensable dans la vie quotidienne car, il est un excellent moyen de communication, d’information et même de formation». Ces mêmes villageois indiquent qu’il est inconcevable qu’en de 2017, le réseau internet ne couvre pas encore leur région. De plus, la connexion dans les cybercafés coûte cher, car l’heure est facturée à 60 DA. A cet effet, ils exhortent les services compétents à intervenir en vue de trouver une solution à ce problème, soit par l’installation d’une antenne-relais au niveau de leur village, soir par le renforcement des moyens déjà existants, pour pouvoir bénéficier de la connexion internet 4G.

Rachid A.