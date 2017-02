Plusieurs oueds pollués par les eaux usées

Par DDK | Il ya 49 minutes | 101 lecture(s)

«C’est du salissement et non de l’assainissement !», ironisera un écologiste face à ces réseaux d’eaux usées déversées directement dans les oueds et autres cours d’eau dans la région de Maâtkas.

Aujourd’hui, force est de constater, en effet, que la quasi-totalité des eaux usées ménagères et industrielles sont directement acheminées vers les contrebas des villages au niveau des talwegs, oueds et rivières. Il n’existe ni de bassin de décantation ni encore de station d’épurations dans toute la contrée. Pourtant, l’hécatombe dont est victime la faune sauvage reste parmi l’une des conséquences les plus fâcheuses. Ainsi, on évoque souvent la décimation de plusieurs animaux sauvages, notamment des oiseaux, des lièvres, voire même des chacals. Aussi, des odeurs très fétides se propagent quelquefois à des centaines de mètres à la ronde dans des endroits pourtant très recommandés pour les virées pédestres. Et c’est devant cette menace, on ne peut plus sérieuse, que plusieurs écologistes préconisent cette alternative de fosses septiques biodégradables pour les ménages ruraux au lieu de ces réseaux qui polluent indifféremment les cours d’eau. Mais là, la cherté dans la réalisation de ces fosses, dont le prix de revient frôle les 150 000 DA, fait que les petites bourses ne peuvent rien faire. C’est précisément cette problématique dont il faudrait débattre en vue d’assister financièrement les ménages qui désireraient réaliser leurs propres fosses, individuellement ou collectivement. Les pouvoirs publics (les collectivités locales) ont tout à gagner en optant pour cette formule «verte» plutôt que de dépenser des sommes astronomiques dans ces longs réseaux, quelquefois coûteux et irrationnels. Le traitement des eaux usées en milieu urbain est loin d’être analogue aux zones rurales. Les expériences réalisées dans les zones rurales des pays de la rive nord de la Méditerranée peuvent pourtant bien inspirer les responsables locaux pour nos campagnes, sinon il est impératif de procéder à la réalisation de stations d’épuration pour tous les points de rejets.

C. A.