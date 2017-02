3 000 poussins calcinés dans un incendie

Par DDK | Il ya 49 minutes | 83 lecture(s)

Un feu s’est déclenché, avant-hier, dans un poulailler situé à Ighil El-Vir dans la commune d’Aït Yahia Moussa, causant des dégâts considérables, a indiqué la Protection civile dans un communiqué. En effet, selon le propriétaire, quelque 3 000 poussins ont péri calcinés et 20 bottes de foins brulées. Par ailleurs, hier vers une heure du matin, un autre incendie a été signalé dans un magasin situé au Boulevard Amyoud à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou. Et selon le même communiqué, aucun dégât humain n’a été enregistré. En revanche, quelques dommages d’ordre matériels ont été enregistrés, notamment le plafond du magasin en question qui était en PVC, un micro onde, un chauffe-bain et d’autres ustensiles. Les raisons de ces incendies demeurent «indéterminées», selon toujours la même source.

K. H.