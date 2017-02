Un réseau de trafic de drogue démantelé

Par DDK | Il ya 49 minutes | 78 lecture(s)

Les agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants ont démantelé, le week-end dernier, un réseau spécialisé dans le trafic de drogue dans la ville de Béjaïa, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya éponyme dans un communiqué. Ces trois membres, âgés entre 35 et 45 ans, ont été interpellés suite à la minutieuse exploitation des informations parvenues aux locaux de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya. Deux d’entre eux ont été arrêtés en flagrant délit de vente de kif traité au centre-ville de Béjaïa, alors que leur acolyte a été interpellé quelques heures plus tard par les agents de la même brigade. Une quantité de kif, des armes blanches, une moto et une importante somme d’argent ont été saisies par les policiers au terme de cette énième opération anti-drogue. Déférés au parquet de Béjaïa, les trois présumés narcotrafiquants ont été placés sous mandat de dépôt pour «détention et vente de drogue et constitution d’une bande de malfaiteurs».

F. A. B.