Le lycée de jeunes filles haut la main !

Les quatre lycées implantés sur le territoire de la daïra d’Aïn El Hammam se sont rencontrés samedi dernier au CEM Amer Ath Chikh, dans une compétition qui devait désigner l’établissement qui aura l’honneur de représenter la daïra au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Durant plus de deux heures, les élèves des lycées Ben Boulaid et de Jeunes filles, de la commune d’Aïn El Hammam, ainsi que ceux d’Aït Yahia et de Tassaft ont subi «un examen en règle». Répartis en quatre groupes de huit éléments chacun, où l’on retrouve les meilleurs élèves par matière généralement désignés par leurs professeurs, les lycéens ont rivalisé dans une compétition que d’aucuns ont qualifiée de serrée, tellement les notes étaient proches. Le jury, composé de cinq professeurs du secondaire, enseignants dans les différentes matières, objets du concours (sciences, arabes, mathématiques, français et histoire géographie), était chargé de poser des questions avant de noter les élèves qui répondaient sous les acclamations de leurs camarades venus les soutenir. Les temps morts étaient par la suite comblés par de la musique et des pièces de théâtre. Si la palme est finalement revenue au lycée de «Jeunes filles» d’Aïn El Hammam, suivi des lycées de Tassafaf, «Ben Boulaid» et Ait Yahia, il faut reconnaître que, selon les professeurs présents, «les autres établissements n’ont pas démérité». «On espère que nos élèves seront à la hauteur de la mission qu’il leur a été confiée, pour nous représenter dignement et prouver que même avec peu de moyens, nos enfants peuvent rivaliser avec les meilleurs», indiquera un enseignant dont l’équipe a été recalée.

