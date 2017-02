Un homme de 61 ans survit à une chute dans un puits

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Un homme de 61 ans a failli perdre la vie, le week-end dernier, au village Allaghen dans la commune de Tazmalt. Et pour cause, le sexagénaire a fait une chute libre dans un puits de 40 mètres de profondeur, lequel n’est rempli qu’à hauteur de 2 mètres. Fort heureusement, l’homme s’en est sorti avec seulement quelques blessures, et ce, grâce à l’intervention rapide des éléments de la protection civile. C’est lors du curage dudit puits que le paysan a fait une chute libre pour se retrouver au fonds de cette source d’eau.

Bachir Djaider