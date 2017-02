Le CW253 fermé à la circulation

Par DDK | Il ya 17 minutes | 24 lecture(s)

Le chemin de wilaya n° 253, reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Béjaïa, via la commune d’Illiltène dans la daïra d’Iferhounène, est fermé depuis mardi passé par l’APC d’Illiltène par mesure de sécurité.

«Cette fermeture a été décidée à la suite d’un glissement de terrain survenu dans la nuit de lundi dernier au lieu-dit Ighil Ughilès, à quelques centaines de mètres à la sortie du village Tizit, afin d’éviter aux automobilistes de transiter par cet axe routier qui demeure toujours difficile d’accès», a déclaré Ouramdane Azzoug , P/APC d’Illiltène. Par ailleurs, le maire informera : «Nous avons mobilisé tous les moyens matériels et humains nécessaires de notre commune pour porter secours aux nombreux automobilistes bloqués par la neige au niveau du col de Chellata, dans la nuit de dimanche dernier, et pour libérer le passage, avant d’être rejoints par les éléments de la gendarmerie nationale et de l’armée pour nous prêter main forte, alors que les pompiers ne sont arrivés que vers 23 heures». Par ailleurs M. Azzoug fera savoir qu’un autre glissement de terrain est survenu au niveau de la piste du village Ait Adellah, menaçant une habitation située en amont de l’endroit du glissement, a-t-il indiqué. En outre, dans la commune d’Imsouhal le mur de soutènement d’une habitation en construction, située sur la nouvelle piste du village Ait Ouatas, s’est effondré suite à des chutes de roches, a-t-non constaté sur place. Dans cette même commune, un autre glissement a été constaté au niveau de la piste d’Ahfir. Signalons que des dizaines d’oliviers ont cédé sous le poids de la neige et suite aux vents violents qui n’ont pas arrêté de souffler sur la région durant ces derniers jours.

Madjid A.