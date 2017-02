Débrayage au lycée Amar Ladlani

Par DDK | Il ya 17 minutes | 22 lecture(s)

Les élèves du lycée Amar Kaddour Ladlani, dans la commune de Maâtkas, ont protesté, hier matin, contre une panne de courant qui a touché l’ensemble des compartiments de l’établissement. La cause de cette panne est due, selon un fonctionnaire du lycée, à un court-circuit qui a eu raison du câble principal, alimentant l’établissement depuis le pylône d’à côté. Hier dans la matinée, des travaux ont été entrepris afin de rétablir l’énergie électrique au niveau de tous les compartiments du lycée. Par ailleurs, notons que les vieilles classes, appartenant jadis à l’école primaire Tekkour Mohamed, sise à proximité du lycée, et réintégrées au profit de ce lycée, ne sont toujours pas démolies. Ces bâtisses coloniales, qui remontent aux années 1930, sont dans un état de délabrement avancé et constituent un réel danger pour les élèves et le personnel de l’établissement. Ces derniers exhortent la direction de l’éducation à prendre les mesures appropriées pour leur démolition et gagner, ainsi, un autre espace pour la cour de l’établissement qui s’avère exigüe pour contenir les centaines de lycéens que compte cet établissement.

C. A.