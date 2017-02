Les talus du CW4 confortés

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Si le CW4 reliant Draâ El-Mizan à Bounouh en passant par Frikat a été restauré et élargi à certains endroits, il n'en demeure pas moins qu'il a subi des dégradations diverses et des affaissements par endroits. Concernant les affaissements signalés à Igarichène, relevant de la commune de Draâ El-Mizan, de Tizi N'Chréa sur le territoire de Bounouh, des travaux de réfection y on été réalisés. Dernièrement, une autre opération de réfection a été lancée juste au carrefour de ce chemin avec celui menant à Henia. En effet, suite à l'affaissement du contrebas, des gabions viennent d'être installés sur le talus. "Heureusement, cet endroit a été conforté, sinon le terrain risquerait encore de glisser à ce niveau, d'autant plus que l'hiver est prolifique en pluie", constatera ce transporteur assurant la liaison Draâ El-Mizan-Frikat. Il poursuivra: "Ces jours-ci, il y a une entreprise qui réalise le projet de la fibre optique vers Bounouh. On a remarqué que les abords de cette route sont un petit peu grignotés d'un côté. Nous ne savons pas encore s'ils seront réfectionnés de sitôt". En effet, certes ladite entreprise utilise une scie de sol pour faire passer ces câbles, mais, tout de même dans les endroits un peu rétrécis, il est inévitable de toucher le bitume. "Pourvu que tout soit remis en état", souhaitent les usagers de cet axe routier, faisant allusion aux entreprises laissant tout sur leur passage après avoir encaissé leur dû. Notons que d'autres opérations de réfection des parties endommagées ont eu lieu. Cependant, il est à signaler que le seul point restant est localisé à Tizi N'Chréa et plus précisément juste là où se trouvent les réservoirs d'eau. Pour les connaisseurs en matière de travaux publics, comme étant un terrain argileux et mouvant, le bitume posé ne résiste pas au passage des camions de gros tonnage. "Pour que la couche du bitume tienne longtemps et résiste plus, il faudrait une assise solide. Maintenant, les nouvelles normes exigent, au moins, de creuser une profondeur d'au moins un mètre dans les endroits pareils avant d'y poser de la pierre et du tout venant. En tout cas, c'est ce qu'il faut pour consolider au mieux les axes routiers situés dans des terrains argileux", explique un ingénieur en travaux publics. Il est, donc, attendu de réparer les quelques malfaçons constatées ici et là sur cet axe routier.

Amar Ouramdane