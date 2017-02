Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les écoles primaires bientôt alimentées en gaz naturel

Malgré que la localité de Tizi-Gheniff soit totalement couverte par le réseau de distribution de gaz de ville depuis au moins trois années, il n’en demeure pas moins que certaines écoles primaires, qui sont à la charge de l’APC comme Meddah, Beggas, El-Had, Ouled-Itchir, Ighil-Bouamari, Ihatalène ou Sanana, continuent encore à utiliser les vieux poêles à mazout. «Nous allons bientôt en finir avec ces vieux poêles à mazout dont le fonctionnement devient de plus en plus dangereux», confie le maire de Tizi-Gheniff, en l’occurrence M. Saïd Mansour.

La STP à la rescousse

Les récentes fortes chutes de pluies n’ont pas causé d’importants dégâts à travers le territoire de la commune de Tizi-Gheniff comme ce fut le cas il y a trois années. Ainsi, sur la plus grande et importante voie de communication qui traverse la localité, à savoir la RN68, il n’a été enregistré que quelques coulées de boue, sans incidence sur la circulation d’autant plus que leurs courses se sont arrêtées au niveau des caniveaux bétonnés. Néanmoins, il a été enregistré un important éboulement qui a affecté le chemin de Meddah, aménagé récemment, et un affaissement sur le chemin d’Ihatalène. «Donc, jusqu’à ce jour, le trafic routier à travers toute la commue est tout à fait normal, si ce n’est deux cas, plus sérieux, sur des voies secondaires à Meddah et à Ihatalène, où notre intervention se limite simplement aux moyens dont nous disposons. C’est pour cela que nous venons de faire appelle à la subdivision des travaux publics afin de nous venir en aide afin d’installer des gabions», déclare M. Saïd Mansour, P/APC de ladite localité.

Le poulet à moins des 200 DA le kilo

Le prix du poulet enregistre, ces derniers jours, une nouvelle baisse à la grande satisfaction des consommateurs qui n’en demande pas tant, d’autant plus que tous les autres produits connaissent une augmentation, souvent inexpliquée, qui crève lourdement le porte monnaie. Ainsi, au niveau de la plupart des petits abattoirs se trouvant sur la RN68, le poulet vif s’affiche entre 180 et 190 DA.

Essaid Mouas