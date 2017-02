Vol des grilles de protection des caniveaux

Par DDK | Il ya 41 minutes | 90 lecture(s)

Des citoyens de la localité d’Aït Yahia Moussa ont fait part, jeudi dernier, de leur stupeur, mais surtout de leur colère après avoir constaté que de nombreuses grilles de protection des caniveaux bétonnés, disposées au niveau du chemin allant vers la mairie, ont disparu. «Tout le monde a remarqué la disparition de ces grilles de protection des caniveaux qui permettent non seulement de nettoyer plus facilement ces ouvrages, mais également de retrouver le plus rapidement possible un objet perdu», déclarent nos interlocuteurs avant de pointer du doigt les nombreux «collecteurs de métaux» qui sillonnent toute la région, à bord de leurs camionnettes. «Ce n’est pas un simple vol d’enfants, car ils n’ont que faire de cette ferraille. Mais pour ces gens, venus notamment des autres wilayas, lesquels ramassent tout ce qui peu leur rapporter un peu d’argent, ces grilles de protection en acier peuvent leur procurer quelques dinars, tout en ignorant leur utilité et surtout le tort qu’ils causent à notre population», ajoutent nos interlocuteurs. Par ailleurs, et comme rapporté en temps opportun dans nos précédentes éditions, il a été, également, signalé à travers plusieurs localités, la disparition des couvercles en acier des regards de vannes des réseaux AEP.

Essaid Mouas