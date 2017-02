Le geste de l’APC aux candidats au Bac

Par DDK | Il ya 31 minutes | 26 lecture(s)

Le geste de l’Assemblée populaire d’Aïn El Hammam envers les élèves candidats au Bac en quête de se faire délivrer leur carte nationale biométrique a été apprécié à sa juste valeur par ces derniers.

Samedi dernier, jour de repos pourtant, la mairie d’Aïn El Hammam a ouvert ses portes, exceptionnellement, durant la matinée pour recevoir les élèves de terminale des lycées de jeunes filles et Mustapha Ben Boulaid. Les lycéens, qui ne pouvaient donc s’y rendre pendant les jours ouvrables, ont eu l’occasion de déposer leurs dossiers de demande de carte d’identité biométrique, exigée lors de l’examen du baccalauréat. Même s’il n’y avait pas foule, l’initiative, au demeurant très louable, a permis à de nombreux retardataires d’éviter d’être pris de court à quelques mois de l’examen. Il faut rappeler que, jusqu’à maintenant, seuls les citoyens possédant déjà un passeport peuvent prétendre demander le nouveau document d’identité. Une exception est donc accordée aux lycéens dont la plupart ne possèdent pas de document de voyage. Pour leur faciliter l’obtention de la carte nationale d’identité, il leur est demandé un simple dossier à déposer au niveau du service de la réglementation et d’attendre que leur carte soit délivrée. Notons aussi que la pression, qui s’exerçait il y a peu sur le service biométrique de l’APC d’Ain El Hammam, s’est résorbée ces derniers temps, suite à l’ouverture de bureaux similaires au sein des communes voisines d’Ait Yahia et d’Ath Bouyoucef.

A. O. T.