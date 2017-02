Ça dure depuis plus d’un mois !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 26 lecture(s)

Il n’échappe à personne de sentir les mauvaises odeurs sur le trottoir longeant la route menant vers la mosquée Errahma. En effet, depuis plus d’un mois, les eaux usées évacuées par une buse rompue au niveau d’un regard d’égout, provenant du lycée Saïd Hamdani, en face du palais de justice, sont déversées carrément sur la chaussée. Celles-ci stagnent dans des nids-de poule creusés par les eaux pluviales. «On ne peut passer sans traverser la route pour marcher sur le trottoir d’en face. Pourtant, cette buse est visible. Il faudrait que les services concernés y jettent un œil. Vraiment, cela devient insupportable», dira ce fidèle qui s’est bouché le nez. «Qui réparerait cette buse ?», s’interrogeront des passants. On croit savoir que ce serait l’entreprise qui avait réalisé le mur de confortement du talus qui l’aurait touchée. «Peu importe qui serait à l’origine de cette situation, l’essentiel est de colmater ce trou laissant écouler des eaux usées sur le trottoir», rétorquera un riverain. Par ailleurs, les automobilistes souhaiteraient que les responsables réfectionnent tous les nids-de poule jonchant ce tronçon du carrefour en face du lycée Ali Mellah jusqu’au centre commercial (ex-siège de l’Onaco). «Ce sont des cratères, ils sont profonds. Durant la journée, lorsque le trafic y est intense, on ne peut faire aucune manœuvre pour les éviter, d’autant plus qu’on fréquente ce tronçon plusieurs fois par jour», dira ce transporteur de voyageurs assurant la liaison Draâ El-Mizan - Boghni.

Amar Ouramdane