Le CRA forme en secourisme

Quarante-cinq éléments du croissant rouge local participent à une formation en secourisme initiée par le comité de Draâ Ben Khedda du CRA. Une formation organisée sous l’égide du comité de wilaya, au complexe sportif et culturel Yahia Bacha. Rencontré sur les lieux, le président du comité, Oukrin Hicham, dira : «Cette formation est la continuité de celle qui a eu lieu à Maâtkas le mois dernier. Ce cycle de formations a plusieurs objectifs : rappeler les principes du CRA pour lesquels il a été créé, mettre à la disposition des concernés des notions de secourisme qu’ils pourront utiliser en cas de nécessité et montrer que les actions du CRA ne se réduisent pas aux couffins du Ramadhan. Il y a des choses importantes à connaître au sujet du CRA qui travaille en concert avec la Croix rouge internationale», dira notre interlocuteur. Concernant le programme de la formation, il est question d’initier les stagiaires aux premiers secours face à des cas d’urgence tels des personnes présentant une obstruction des voies respiratoires par un corps étranger, une hémorragie externe, une perte de connaissance, un arrêt cardiaque, un malaise, une plaie, une brûlure, un traumatisme des os et articulations, entre autres. Le président du comité de wilaya, M. Goumiri Boualem, nous parlera quant à lui de la structuration du CRA au niveau de la wilaya : «Nous sommes aujourd’hui à Draâ Ben Khedda pour achever la formation de 45 secouristes déjà initiée à Maâtkas, à raison de 3 éléments par comité local. La structuration des CL, conformément aux statuts du CRA, se poursuit suivant les instructions de Madame la présidente du bureau national du CRA. Une conférence de wilaya aura d’ailleurs lieu prochainement. Nous devons remettre à jour une identification juridique du CRA qu’il ne faut pas confondre avec une association. Au jour d’aujourd’hui, nous en sommes à 25 comités locaux structurés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou». Notre interlocuteur ajoutera : «Depuis l’élection du CW le 18 janvier 2014, il y a toute une restructuration qui se fait. Le mandat est d’une durée de quatre années. Il expirera le 18 Janvier 2018 !»

M A Tadjer