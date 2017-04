Chute mortelle d'un ouvrier en chantier !

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 177 lecture(s)

Un terrible accident de travail a eu lieu, dans l’après-midi de mercredi dernier, dans la localité d’Allaghane, située à 5 kms de Tazmalt, lequel a emporté la vie d'un jeune homme âgé d’à peine 25 ans. Selon des sources locales, c'est en remontant des matériaux de construction, avec un appareil de levage dans un chantier privé, que la malheureuse victime a perdu l'équilibre, pour chuter du troisième étage. La jeune victime, originaire du village Ikherbane dans la même commune, est décédée sur le coup, des suites de graves traumatismes crâniens et de multiples fractures sur le reste du corps. Les secours, arrivés promptement sur les lieux, n’ont pu que constater son décès. Cet incident a jeté l'émoi et la consternation parmi l'entourage du défunt et toute la région. Il repose, pour la énième fois, la question sur la sécurité des ouvriers dans les chantiers, notamment, privés. Des citoyens affirment que ces travailleurs ne bénéficient, hélas, d'aucune protection ou d'équipements adéquats pour se prémunir d'éventuels accidents. Travaillant généralement sans aucune couverture sociale sur les chantiers, ces manœuvres se trouvent, souvent, livrés à eux-mêmes. Malheureusement, l'accident qui a emporté mercredi dernier ce jeune de 25 ans n'est pas le premier dans la région, affirme-t-on. «Tant que les mesures de protection et de sécurité ne sont pas prises en considération sur les chantiers, le risque de ce genre d’accidents demeure fortement présent», estime un jeune de la localité.

S. Y.