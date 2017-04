Une vieille tuée par un chauffard à Aïn Bessem

Par DDK | Il ya 2 heures 29 minutes | 162 lecture(s)

Ces dernières 48 heures, plusieurs drames ont été enregistrés à travers diverses localités de Kabylie.

à Aïn Bessem, c’est une femme âgée de 73 ans qui a été fauchée par un véhicule, jeudi matin, au centre-ville de cette localité implantée à l’Ouest de la wilaya de Bouira entraînant sa mort instantanée. Le chauffard, qui était à bord d'un véhicule de marque ‘’Chevrolet’’, et qui roulait à grande vitesse, a percuté violemment la vieille femme au moment, où elle traversait la chaussée dans la matinée. Sous la violence du choc, la voiture serait passée sur le corps de la victime en l'écrasant violemment. La dépouille a été transportée par les éléments de la protection civile à la morgue de l'hôpital de la ville pour les besoins de l’autopsie. L’on apprendra qu’une enquête a été ouverte par les éléments de la police, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. Selon une source locale, le conducteur de la voiture a été interpellé sur les lieux de l’accident par la police.

Un homme retrouvé mort dans sa voiture

Dans la même localité, un homme d’une cinquantaine d’année a été retrouvé mort dans sa voiture, durant la matinée de jeudi, sur la RN18. Selon une source locale, l’homme en question a été retrouvé par des routiers qui ont vite alerté les services de sécurité. Aucune trace de sang ou de blessure n’a été constatée sur le corps de la victime et sa voiture a été aussi retrouvée en bon état, indique une source locale. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers n'ont pu que constater son décès et son corps a été transporté vers l’hôpital d’Aïn Bessem pour une autopsie. Des éléments de la gendarmerie nationale se sont déplacés sur les lieux, pour ouvrir une enquête afin de déterminer les causes exactes de ce décès.

