Le MPA en tournée à Ifigha

Sous le slogan «Pour une démocratie apaisée», les candidats du MPA continuent de sillonner la haute Kabylie dans le cadre de la campagne pour les législatives.

Avant-hier vendredi, ils ont organisé des rencontres de proximité à Souamâa, Yakourène et Bouzeguène, pour finir avec un meeting à Ifigha, en après-midi à la salle polyvalente de la commune, relevant de la daïra d’Azazga. D’emblée, la parole fut au tête de liste MPA de la wilaya de Tizi-Ouzou à la députation, en l’occurrence Ould Taleb Samir dit «Ali». Ce dernier a présenté les candidats, puis le programme du MPA. Une formation politique, rappelons-le, classée troisième force du pays, grâce, selon Ould Taleb, à son président, Amara Benyounès, fils de chahid et plusieurs fois ministre «lequel connaît parfaitement les besoins de la région et possède les compétences requises pour les défendre», note-t-il. «Notre parti ne tourne pas le dos à ceux qui lui ont fait confiance. On va œuvrer pour le développement de la Kabylie, en créant des zones d’activités et relancer celles qui sont bloquées. Notre programme vise également à améliorer le secteur de l’éducation. Nous devons former des élites qui serviront leur pays», a déclaré Ould Taleb Samir. La parole fut, ensuite, donnée au candidat Meftahi Larbi, responsable dans le secteur du foncier, qui a évoqué le problème des ressources foncières dans la région : «L’objectif de notre parti est de hisser au plus niveau la wilaya de Tizi-Ouzou. 70% des terrains de la wilaya relève du domaine privé, contre 30% seulement de l’État. Beaucoup trop de projets sont freinés en raison d’oppositions de propriétaires de terrains. L’État est, présentement, en train d’étudier les moyens de revaloriser le foncier. Un terrain de 2017 doit avoir le prix de 2017 !», dira t-il. Par ailleurs, concernant la commémoration du 20 avril, les représentants du MPA ont insisté sur l’importance de mettre en pratique le slogan du parti, «Pour une démocratie apaisée», en hommage aux martyrs du printemps noir. «Il faut respecter le jeu démocratique, pour un meilleur développement local et social dans notre région», arguent-ils. En outre, Ould Taleb Samir, s’est engagé au nom de son parti à «s’occuper davantage des personnes handicapés». S’agissant de la facturation de l’électricité en Kabylie, il confiera qu’il «n’est pas logique de faire des réductions de factures au Sud en raison de son climat, et oublier qu’en Kabylie il y’a plus de 4 mois de froid et de neige. Nos revendications vont aussi se axer sur ce paramètre», ajoute le tête de liste. Les candidats du MPA s’engagent, par ailleurs, à plaider pour l’augmentation des aides à l’habitat rural. «Dans notre programme, le développement de toutes les localités de la wilaya reste une priorité», dira Sadouk Yacine directeur de compagne qui appellera l’assistance à «voter pour le n° 33» le jour du scrutin.

Fatima Ameziane