"Alternative Citoyenne" multiplie ses sorties à Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Depuis le lancement de la campagne électorale, les candidats de la liste "Alternative Citoyenne", conduite par Nordine Aït Hamouda, multiplient les sorties. En plus de l'affichage de leur liste, ils recourent à des sensibilisations auprès de citoyens afin de les plébisciter, pour la prochaine législature. Ainsi, hier, c'est le numéro un de la liste, lui même, qui est venu, accompagné des autres candidats, notamment Samia Khelifi, Kahina Dermouche et Rachid Yamani (candidats de la région), animer une conférence à Draâ El-Mizan. Une forte assistance était présente dans la salle de cinéma «Le Maghreb», venue écouter l'ex-député du RCD, connu pour ses interventions fracassantes durant les deux mandats qu'il avait passés à l'APN. Mais peu avant son intervention, ce sont ses co-listers qui ont donné un aperçu sur cette liste et le pourquoi de cette participation. Tour à tour, ils ont appelé les électeurs à aller voter pour faire entendre leurs voix et choisir leurs représentants à l'APN. À son tour, le conférencier principal axera son intervention sur ‘’la léthargie dans laquelle est plongée cette région qui a enfanté cinq colonels’’. "Vraiment, cela me fait mal au cœur quand j'entends les citoyens de ce Sud de la wilaya et particulièrement de Draâ El-Mizan dire qu'ils sont abandonnés. C'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué. C'est une région complètement oubliée", dira-t-il en premier lieu. Sans transition, il expliquera que c'est la Kabylie qui avait déclenché la guerre. "Lorsque les cinq ont demandé à Krim de se joindre à eux pour lancer la lutte armée, Krim leur a répondu que sa région était déjà au maquis depuis 1945", expliquera-t-il à l'assistance. Il avertira ensuite tous ceux qui déchirent les affiches de sa liste. "Ces personnes sont averties. Si elles persistent, elles auront affaire à moi", clamera-t-il haut et fort. Pour l'orateur, les électeurs devront choisir ceux qui vont vraiment les représenter à l'hémicycle. "Ne donnez pas vos voix à ceux qui auront à chauffer les strapontins", conseillera-t-il. Le fils du colonel Amirouche évoquera, au passage, les mouvements d'avril 80 et les événements d'avril 2001. "Nous avons fait la prison. Et même dans ces geôles de notre pays, nous avons défendu les idéaux démocratiques et la liberté d'expression", enchaînera-t-il. De fil en aiguille, il racontera quelques anecdotes de ces années de plomb en passant par la création de la Fédération des Enfants de Chouhadas en 1985. Au passage, l'ex-député RCD n'omettra pas de fustiger le pouvoir «qui prône l'austérité après avoir gaspillé et dilapidé des milliards de centimes». En outre, il basera son intervention autour du concept " Taqbaylit". "Nous voyons des partis qui ont placé des femmes voilées. Or chez nous, nous respectons beaucoup la femme. Elle est l'égale de l'homme. C'est un phénomène nouveau. Taqbaylit pour nous, ce n'est pas seulement la langue, ce sont aussi d'autres valeurs, dont le nif (l’honneur), le respect de la femme, ses droits...", soulignera-t-il. Pour Nordine Amirouche, la Kabylie a besoin de tous ses enfants pour s'épanouir. Au terme de son discours, il promettra que les candidats de sa liste seront toujours sur la scène après ces élections parce qu'il estime que "la wilaya et cette région particulièrement ont besoin d'eux pour d'autres échéances électorales".

Amar Ouramdane