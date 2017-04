Le FFS à Azazga

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 144 lecture(s)

Le Front des forces socialistes a choisi, avant-hier samedi, la grande placette publique d’Azazga, sise devant l’ancienne mairie, pour présenter au public son programme électoral.

Les candidats ont surtout mis l’accent sur la nécessité d’aller voter et de choisir la liste qui leur convient. C’est le premier meeting en plein air organisé durant cette campagne électorale à Azazga, en présence de quelques candidats, à leur tête Dr Baloul Abdelaziz, tête de liste dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Lors de ce meeting, les animateurs ont insisté sur la nécessité d’aller voter massivement, afin «de sauver ce que Hocine Aït Ahmed a construit durant des années».

«On peut changer les choses par une action de vote massif. Il faut aller voter pour éviter la rupture et construire un État juste et légitime», dira Dr Baloul. Dans son discours, l’orateur a expliqué à l’assistance que son parti a choisi des personnes compétentes, des militants et militantes ayant un parcours politique plein d’expérience, lesquelles peuvent défendre l’intérêt de la population au niveau local et national.

«Nos candidats sont des militants qui ont fait le serment de défendre l’intérêt général des citoyens et leurs préoccupations au niveau de l’APN», a-t-il insisté. Et d’ajouter : «Notre combat ne date pas d’hier, il a commencé en 1963, pour construire un État fort, de droit, de justice…». Pour poursuivre, Dr Baloul dira : «Notre économie ne doit pas seulement se baser sur les rentes pétrolières.

Il nous faut d’autres alternatives et nous avons les moyens de surpasser cette crise qui ronge notre société. Le pays est ciblé, il faut le défendre avec des institutions fortes. Nous n’avons jamais trahi le serment de Si El Hocine Aït Ahmed ni celui de nos valeureux martyrs militants tombés pour la démocratie».

A. I.