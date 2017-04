Klalèche tire sur le RCD à Souk El Tenine

Par DDK | Il ya 2 heures 13 minutes | 169 lecture(s)

Le FFS a organisé, avant-hier, un meeting populaire à Souk El Tenine dans la daïra de Maâtkas.

Il y avait du monde sur la place du chef-lieu. Mme Slimana Nacera candidate dira : «Merci d’être venus aussi nombreux à notre rencontre. Vous donnez par votre présence une réponse claire et nette à ceux qui prétendent que le FFS serait mort après son leader historique Hocine Aït Ahmed», dira-t-elle d’emblée.

De son côté, Abbou Jugurtha, membre du conseil national du parti, retracera le parcours du parti depuis sa création en 63 : «Le FFS n’est pas un parti qui cherche des sièges, la preuve c’est qu’à Ghardaïa, nous n’avons pas présenté de liste mais nous avons préféré lancer notre campagne électorale à partir de cette wilaya.

Nous ne cherchons pas des voix et des sièges mais nous recherchons un consensus national pour construire une Algérie meilleure», lancera-t-il à la foule. Le numéro deux sur la liste du FFS, Mohamed Klalèche, ex-P/APW de Tizi-Ouzou et enfant de Souk El Tenine, dira pour sa part : «Nous nous connaissons bien puisque je suis né ici et grandi parmi vous.

À 28 ans, vous avez fait de moi votre maire, j’étais alors le plus jeune maire d’Algérie. Vous m’avez réélu trois fois de suite comme P/APC puis vice-président de l’APW avant de devenir son président. Nous avons fait du mieux qu’on a pu pour relancer le développement de notre wilaya. Aujourd’hui, je suis là encore devant vous pour vous demander de m’aider en vue de transmettre vos doléances et vos préoccupations à l’APN».

Il épinglera sur son passage l’actuel exécutif à majorité RCD de la municipalité : «Nous sommes des vôtres, contrairement à ceux que l’on ne voit qu’à l’occasion des élections. La commune a de nouveaux responsables, les a-t-on vu un jour faire le marché ou même passer à pied dans la ville de Souk El Tenine ?», s’interrogera-t-il.

Poursuivant son discours, le numéro deux sur la liste du FFS reviendra sur le combat de Si El Hocine et sur son intégrité et son amour pour la patrie : «Si El Hocine a préféré être un maire élu qu’un président désigné. La légitimité nous la tirons du peuple. Nous sommes un parti né par le sang et non pas fabriqué dans les laboratoires du système».

L’ex-P/APW invitera ensuite les citoyens à aller voter massivement et à voter FFS pour donner plus de forces au parti dans la prochaine assemblée, et donner plus de chance à la réussite du projet du parti, à savoir la reconstruction d’un consensus national.»

Hocine Taïb