Izuran à Boumahni

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

C'est bien parti pour la liste Izuran drivée par le candidat indépendant M. Belkacem Benbelkacem, maire d'Assi Youcef.

Si au lancement de la campagne électorale le tête de la liste " Izuran" (Racines) et ses colistiers ont commencé par des rencontres de proximité, en fin de semaine, ils sont passés à des conférences-débats où ils étalent leur programme. Durant le week-end dernier, ils sont sortis à Bounouh, à Mechtras, et avant-hier à Boumahni dans la commune d’Aïn Zaouïa. M. Benbelkacem, dix ans à la tête de l'APC d'Assi Youcef, axe ses interventions sur les collectivités locales. Il préconise plus de prérogatives pour cette cellule de base, afin d'accompagner le citoyen comme il se doit. «Nous ne sommes pas venus vous faire des promesses. Notre objectif principal avec cette participation c’est la réhabilitation de l'image du parlementaire. On dit beaucoup de choses au sujet des députés, au point où beaucoup de citoyens disent ne plus être intéressés par ce vote. L’image du député doit être réhabilitée», a-t-il expliqué devant une assistance nombreuse à Boumahni. Pour ce candidat, qui juge que «les citoyens ont perdu la confiance parce que ceux qu'ils ont mandatés ne viennent les voir que tous les cinq ans, il est temps de choisir des indépendants qui seront à leurs côtés». «Nous serons avec vous. Notre politique est claire. Nous voulons que l'élu au parlement fasse une jonction entre le peuple et cette institution où il doit voter des lois au profit des citoyens et non des lois antisociales. Et je suis convaincu que vous changerez d'attitude envers vos représentants. Ensemble, nous ferons en sorte que la collectivité locale soit un lieu de solidarité. D'ailleurs, si nous sommes élus, nous essaierons de renforcer cette solidarité en créant un fonds spécial pour renforcer la protection sociale qui, disons-le, est quelque peu abandonnée ces derniers temps», dira encore M. Benbelkacem dans son intervention. «Ce n'est qu'après avoir redoré l'image du parlementaire qu'on devra ensuite penser à un large débat politique», a-t-il estimé. «Nous veillerons avec d'autres partenaires à la limitation des mandats à l'APN. Comment se fait-il que des candidats briguent trois, quatre, voire cinq mandats?", s'est-il interrogé. Le conférencier est revenu longuement sur la gestion des collectivités locales. Il a souhaité que plus de pouvoirs soient donnés aux élus. Le tête de liste d'"Izuran" se dit prêt à bousculer les «grosses cylindrées» parce que son programme «n'est pas basé sur des promesses creuses mais sur la réhabilitation de la mission de l'élu». M. Benbelkacem a appelé les citoyens à voter en masse le 4 mai en faveur des candidats de sa liste. Avant d'ouvrir le débat, il appellera tous les citoyens à venir en grand nombre le 20 avril à Tizi-Ouzou à la salle de cinéma "Le Mondial" où il animera un meeting populaire avec une dizaine de maires indépendants qui soutiennent sa liste.

Amar Ouramdane