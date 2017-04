Le FFS tente de convaincre à Frikat

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Depuis le lancement de la campagne électorale, les candidats du FFS mènent campagne dans la région. A leur tête M. Ahcène Mansouri, 4e sur la liste au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, Rabah Menaoun et Nouredine Yahia, membres du conseil national, Ahcène Mansouri, président de l'APC de Draâ El-Mizan, et Bouaziz Ourida, élue à l'APC, ont animé en début de semaine un meeting à la maison de jeunes de Frikat. Le premier responsable de la section de Frikat, Boualem Moussaoui, présentera d’abord la liste de son parti qu'il qualifiera de «liste d’élites» parce que composée d’ «universitaires et de chevronnés dans le combat politique». A son tour M. Mansouri prendra la parole pour faire un aperçu historique de l'ex-commune mixte de Draâ El-Mizan qui s'étendait de M'Kira jusqu'aux Ouacifs. Quant à toutes ses participations aux élections depuis 1997 jusqu'à ce jour, il dira qu’elles ont été décidées pour diverses raisons. «Nos participations ont été parfois tactique, parfois stratégiques et politiques en même temps. En 2012, c'était pour éviter le basculement dans la violence à l'instar des pays arabes. D'ailleurs, nous étions les premiers à dire que nous ne devions pas suivre ces aventures dans lesquelles nous ne nous reconnaissions pas», expliquera l’intervenant. Concernant les prochaines législatives, M. Mansour dira : «Notre participation aux législatives de mai prochain ne déroge pas aux principes du parti, mais cette fois-ci, les joutes électorales interviennent dans un contexte très difficile et une situation des plus graves, accentués par une crise économique aiguë et un contexte géopolitique des plus instables. Nous devions donc être présents pour éviter d'autres dégâts que risquerait de payer très cher notre peuple. C'est pour toutes ces raisons que je vous demande d'opter pour notre liste, afin de sauver le pays». Pour finir, il appellera les citoyens à aller voter massivement le 4 mai prochain, les invitant à choisir les candidats de son parti parce qu'ils sont «des militants intègres et non des transfuges d'autres partis ou des nomades politiques», conclura-t-il.

A. O.