Les partis ne se bousculent pas à Michelet

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Hormis le MPA, le FFS et le RCD, qui ont un ancrage populaire dans la région d’Aïn El Hammam, les autres formations politiques brillent par leur absence dans cette région, en ce début de campagne électorale. En effet, les autres formations politiques n’ont tenu à Aïn El Hammam jusque-là aucun meeting. Si ce n’est les trois bureaux de campagne ouverts au centre-ville, le commun des citoyens oublierait que l’Algérie prépare les élections législatives. Il est, bien entendu, difficile de trouver un local au centre-ville de Michelet et de surcroit à un prix raisonnable. Mais «Pour accéder à l’APN, il faut mettre le prix», disent les citoyens. Peu pourvues en fonds, les autres formations ont peut-être voulu éviter de grandes dépenses, axant l’essentiel de leur propagande aux régions où elles ont plus de chance de drainer un électorat. D’autres partis, comme lors des dernières joutes électorales, attendent, peut-être, la dernière semaine de la campagne pour se manifester. Par ailleurs, les affiches qui devraient rappeler qu’un événement se prépare, ne remplissent plus les panneaux réservés à cet effet. Elles disparaissent au fur et à mesure de leur collage, bien que la réglementation ne le permette pas. Celles qui n’ont pas été arrachées ont été carrément recouvertes de peinture noire pour qu’elles deviennent méconnaissables, constate-on dans les rues de Michelet. «Par qui ?» personne ne peut répondre, même si chacun essaie d’accuser ses adversaires. Les seuls placards qui échappent à la razzia des «arracheurs» sont ceux qui ont été collés en hauteur, à l’aide d’une échelle, et donc, hors de portée de lamain. Deux ou trois autres formations ont fixé leurs affiches sur les panneaux disséminés dans les coins les plus fréquentés par la population, pour se faire connaître. Elles ont, cependant disparu aussi rapidement qu’elles y sont apparues. Rares sont, alors, les citoyens qui pourront citer les formations en lice dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en dehors de celles qui sont connues dans la région. Idem pour les candidats qu’on leur présentera le jour «J».

A. O. T.