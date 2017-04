Le clin d’œil d’Alternative Citoyenne aux veuves de Chahid à Agraradj

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Après le passage des candidats de quelques partis politiques dans les villages de la commune d’Aghribs, c’est le Dr Ameur Mohand Amokrane, candidat sur la liste d’Alternative citoyenne qui a animé une conférence débat, avant-hier, à 18h30, au village Agraradj, à l’Est de la commune.

Après une minute de silence à la mémoire des martyrs de la région, Dr Ameur Mohand Amokrane prendra la parole : «Ce ne fut pas facile pour nous de récolter les signatures, mais grâce au soutien de citoyens éclairés, nous avons pu relever le défi et rassembler plus de 10 000 signatures.

Si nous avons décidé de participer à ces législatives, c’est parce que nous voulons un changement dans la gestion des affaires de la cité. Nous proposons dans notre programme des mécanismes d’aides et des avantages fiscaux et parafiscaux, nous veillerons au classement de la région comme zone à promouvoir au régime spécifique et nous agirons pour la protection de l’environnement».

Il ajoutera : «Notre objectif principal est de lutter pour instaurer un climat de fraternité, de solidarité et d’union… Pourquoi ce qui a été possible et efficace en temps de guerre ne le serait pas en temps de paix ? Nous allons apporter notre aide aux Moujahidine et défendre les intérêts des ayants droit, notamment les veuves et fils de chahids».

L’intervenant conclura en insistant sur la nécessité d’aller voter le 4 mai prochain et de bien choisir leurs représentants au Parlement. Le candidat répondra ensuite aux questions posées lors du débat et la conférence prit fin vers 21h.

