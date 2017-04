Des panneaux d’affichage vandalisés à Bouira

Par DDK | Il ya 35 minutes | 65 lecture(s)

Depuis le lancement de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai, des panneaux d’affichage ont été vandalisés au niveau de plusieurs quartiers et localités de la wilaya. En effet, les panneaux d’affichages implantés au quartier 126 Logements, au Nord du chef-lieu de la wilaya, ont été intégralement défaits par des habitants, quelques jours suivant leur installation. Au centre-ville de Lakhdaria (ex-Palestro), une commune sise à 40 Km à l'Ouest de la wilaya de Bouira, les panneaux ont été aussi arrachés et les affiches collées sur les différentes façades des immeubles ou autres édifices ont été vandalisées. Le même constat est fait à travers d’autres communes, dont El Adjiba, Ath Mansour et Ath Laâziz. Des citoyens estiment que ces gestes sont parfois l'œuvre de certains militants de partis en course pour les législatives. «Pour nuire à un parti rival, certains ne trouvent mieux que s’attaquer aux affiches de leurs adversaires», affirme un jeune de Lakhdaria.

A. C.