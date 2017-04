Campagne peu active à Fréha

Par DDK | Il ya 37 minutes | 71 lecture(s)

Après plus d’une semaine du lancement de la compagne électorale, les partis politiques ou les indépendants ne se bousculent pour tenir des rassemblements à Fréha.

En effet, mis à part une rencontre organisée par les candidats du RCD, en début de campagne, à la Maison de jeunes de Fréha, pour expliquer leur programme et les axes principaux de leur politique, suivie d’un autre meeting du FLN, aucun autre parti ou indépendant n’a battu le pavé dans la région.

Et pourtant, le programme de la campagne dans la région qui a été annoncé était chargé avec quinze «15» partis et listes en course avec autant de rencontres projetées.

En plus des sorties de partis connus, comme le RCD, le FFS, le FLN, le PT… d’autres des listes indépendantes, comme Izouran, Tizi +, Avdel, et Badil el Mouaten étaient aussi prévues. Mais ce n’est pas le grand emballement à Fréha, où l’on parle plus de la Ligue des champions que de la présente campagne électorale.

A. D.