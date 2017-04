Le RCD s’attaque à la liste du FFS à Ouaguenoun

Par DDK | Il ya 37 minutes | 77 lecture(s)

S’exprimant lors du meeting organisé jeudi dernier à Ouguenoun, les candidats du RCD aux législatives du 4 mai prochain ont tiré à boulets rouges sur d’autres formations politiques.

Ainsi, pour Hamdous Med Areski, responsable du bureau régional du RCD et candidat aux législatives, «la liste du FFS est une liste de famille, confectionnée dans le cabinet noir».

Il accuse également le président de l’APW «d’imposture et d’hypocrite, qui déclaré à l’opinion publique que les projets inscrits au niveau de la wilaya ne sont que momentanément gelés, alors qu’en réalité, ils sont carrément annulés», dira l’orateur.

Le même réquisitoire a été réservé au FLN et RND : «Ils viennent ici aujourd’hui pour vous promettre des merveilles, des projets structurants et autres. S’ils voulaient vraiment faire quelque chose pour cette région, pourquoi ne l’auraient-ils pas fait, sachant qu’ils avaient le pouvoir depuis longtemps ?», s’interroge Hamdous Med Areski.

En outre, Mohand Ikherbane, ancien sénateur et P/APW, est revenu sur la genèse du mouvement berbère dont il fût un animateur : «Nous avons un Printemps berbère et un Printemps noir, mais cette fois-ci, nous voulons avoir un printemps vert. La réalisation de ce souhait est corollaire de la participation massive de la population au vote le 4 mai prochain.

Nous avons besoin d’un certain nombre de députés, pour imposer des lois au niveau de l’APN». Devant une assistance constituée en majorité de citoyens d’un certain âge, les animateurs du meeting, qui ont toutefois accordé peu de temps à la présentation de leur programme, sont revenus longuement sur leur deux boycotts des législatives de 2002 et de 2012.

Hocine Moula