Chabouni se rabat sur la rue à Draâ El-Mizan

Par DDK

Faute de public, les candidats de la liste indépendante Avedel ont annulé leur meeting qui devait avoir lieu à la salle de cinéma Le Maghreb, à Draâ El-Mizan.

En effet, cette décision a été prise par le «tête de liste», M. Mohamed Chabouni parce que, indique-t-il, «leurs représentants au niveau de la daïra n’ont pas informé les citoyens de cette rencontre». Ainsi, ils ont préféré se rabattre sur une campagne de proximité, où ils sont allés à la rencontre des citoyens notamment dans les cafés.

«Malheureusement, des personnes que nous avons abordées devant la permanence du FFS au niveau du café Marqès du centre-ville se sont attaquées à nous, en nous traitant de criminels. Je dénonce de tels comportements.

Je leur dirai que vous avez peur de nous. Il est temps que les citoyens choisissent les personnes qui les ont défendues. En 2012, même si notre wilaya était sinistrée à cause de la neige, on n’a pas vu ce parti ni les autres intervenir au niveau de l’APW, pour décréter le statut de sinistrée pour Tizi-Ouzou, où les pertes étaient considérables», déclare M. Chabouni, rencontré devant les tableaux d’affichage en face de l’ancien tribunal, où il a montré sa liste entièrement déchirée.

«Défaire notre liste est la preuve que nous faisons peur à ces partis qui se disent représentatifs au niveau de notre wilaya. Je dis au FFS en particulier qu’il n’est que régional. En tout cas, les citoyens sont fatigués de toutes les promesses de ces partis et je suis convaincu que cette fois-ci, ils choisiront les indépendants», enchaîne-t-il.

Interrogé sur le programme de sa liste, il répond que comme son nom l’indique, il porte sur le changement. Il a précisé qu’il est basé sur le «bien-être» du citoyen. «Une fois à l’APN, nous œuvrerons pour que la loi sur le travail soit changée et pour que les jeunes exploités retrouvent leur dignité, en encourageant l’investissement et l’emploi dans notre wilaya.

Les élus actuels de notre wilaya se sont faits des fortunes sur le dos des électeurs et aujourd’hui ils viennent ressasser les mêmes promesses qu’ils répètent depuis maintenant une vingtaine d’années». Au sujet de la culture, puisque ce déplacement a lieu à la veille du 37e anniversaire du Printemps amazigh, M. Chabouni dit que Tamazight n’est pas ‘’une propriété des partis politiques mais elle appartient à tous les Algériens et tous les pays de Tamazgha’’.

«Nous donnerons toutes nos forces pour sa généralisation à l’échelle nationale. En plus, nous travaillerons avec d’autres partenaires pour décréter le douze janvier, premier jour de l’an amazigh, chômé et payé», explique-t-il. Concernant ces joutes du 4 mai, il appelle les électeurs de la wilaya de Tizi-Ouzou à voter pour la liste «A», en langue arabe, tout en invitant les partis politiques à déployer leurs programmes et à cesser de dénigrer les listes indépendantes ‘’représentatives des citoyens’’, soutient-il.

Amar Ouramdane