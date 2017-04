Hocine Haroun s’en prend aux dissidents du FFS

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le week-end dernier, le FFS était en force à Draâ El Mizan.

M. Hocine Haroun, sénateur et directeur de campagne de la liste du FFS et pas moins de sept candidats, dont M. Aziz Baloul, tête de liste du parti, sont arrivés à la salle de Draâ El-Mizan, pleine à craquer, afin d’y animer un meeting et "donner le ton à une campagne non convaincante après dix jours depuis son lancement", estiment-ils.

M. Ahcène Mansouri, candidat, s’est dit très honoré d’accueillir toute la famille du FFS dans son fief devant la foule qui criait «Ahcène député ! Ahcène député !».

S’ensuivirent, ensuite, les interventions des deux autres candidats Mourad Rahmane et M. Aouchiche Youcef. M. Hocine Haroun, de son côté, dira que le 20 Avril est "le combat de Hocine Aït Ahmed, celui des militants qu’il avait forgés, celui d’Imazighen…" «Nous devons imposer Tamazight sans faire de marches parce que c’est notre devoir.

Notre combat est celui d’une Algérie souveraine, démocratique et sociale», commencera-t-il par dire. Et d’enchaîner : «Il est vrai que le Sud de la wilaya est délaissé. Nous devons redonner l’espoir à cette population.

C’est le message que nous lançons à partir de cette terre qui a enfanté des héros, à l’exemple de Krim Belkacem et bien d’autres».

Le sénateur du FFS fustigera au passage les «dissidents» du FFS : «Honte à eux d’œuvrer pour déstabiliser un grand parti comme le nôtre. Ils ont oublié le combat de Si L'Hocine», regrettera-t-il.

En dernier lieu, la parole fut donnée à M. Aziz Baloul, tête de liste, qui a expliqué le concept de ‘’Consensus national’’ et les objectifs assignés pour cette participation, dont notamment «l’espoir que veut faire revivre le FFS au sein du peuple algérien laminé jusqu’aux ongles», conclut-il.

Amar Ouramdane