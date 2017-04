Klalèche appelle à un vote en force à Tadmaït

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La section FFS de Tadmaït a organisé, jeudi, un meeting populaire au jardin public du centre-ville.

La rencontre a drainé une foule nombreuse, dont un nombre important de jeunes. Quatre candidats et deux cadres du parti, à savoir Rachid Aissiou, Hakim Belahcel, Mme Belhadji, Mohamed Klalèche, Nabila Smail et Nacer Belasla ont, tour à tour, exposé les positions du parti et les motivations qui l’ont poussé à prendre part aux législatives du 4 mai 2017.

En effet, tous les intervenants ont axé leurs interventions, notamment, sur la nécessité d’aller voter massivement au profit du FFS car l’abstention, selon leurs déclarations, arrange beaucoup plus les affaires des partis des pouvoirs que celles des représentants de l'opposition.

La misère sociale et la primauté des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs n’a fait, selon eux, qu’accroître cette méfiance vis-à-vis de la chose politique, ont-ils ajouté.

R. A.