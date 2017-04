Le MPA fait le forcing à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 58 minutes | 70 lecture(s)

Le rythme s’accélère en cette dernière semaine de campagne électorale pour le MPA de Tizi-Ouzou qui enchaîne ses sorties de proximités et meetings à travers toute la wilaya.

Avant-hier, les candidats du parti d’Amara Benyounès ont effectué une série de meetings dans plusieurs localités, à savoir Ait Yahia, animée par la tête de liste Samir Ould Taleb, dit Ali, à Akbil et à Tizi-Ouzou, à la grande salle de la maison de la culture.

Ce dernier a été animé par la jeune candidate Lynda Djama premier nom féminin sur la liste. D’emblée, elle a annoncé la couleur en déclarant : «Je ne suis là ni pour faire de la figuration ni pour devenir le pantin de qui que ce soit».

«Il faut des sacrifices et ce ne sera pas chose facile, en tout cas cela ne se fera pas aux dépens de nos principes les plus fondamentaux», ajoutera-t-elle. «Je sais d’où je viens et je ne risque pas de renier mes origines, guidée par un quelconque appât du gain ou la promesse d’opportunités obscures», s’est-elle engagée devant l’assistance.

Lynda Djama a fait le constat «alarmant» du «régionalisme» voire du «sectarisme de certains» qui, selon ses dires, «ont mené vers le chaos». Elle a mis en exergue la diversité de l’Algérie sur le plan culturel «cette diversité est une force», a-t-elle clamé. «Les dissensions historiques qui existent au sein même de la population de Tizi-Ouzou sont ridicules», a affirmé la candidate du MPA en insistant sur la «nécessité de les dépasser si l’ont veut évoluer».

Elle a plaidé pour le vivre ensemble comme valeur fondamentale. «Nous allons devoir nous sacrifier beaucoup pour avoir peut-être peu ! L’objectif étant justement de construire une Algérie unie en adéquation avec son temps» dira-t-elle en faisant le lien avec le slogan du MPA «moderne et patriote».

Dans un autre sillage, elle a exposé le programme de son parti, en mettant en exergue notamment «la loi sur la campagne», un projet défendu par Amara Benyounes quand il était au ministère de l’environnement mais qui n’a pas abouti. La formation du MPA compte bien jeter le pavé dans la mare pour faire passer cette loi, si toutefois, la population de la wilaya leur accorde sa confiance.

Elle a en outre parlé du problème du foncier dans la wilaya, l’agriculture et d’autres secteurs économiques et sociaux, toujours dans l’optique de relancer le développement dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Kamela Haddoum.