Bouchafaâ dénonce «une mafia» à Souk El-Tenine

Durant le week-end dernier, pas moins de six meetings ont été organisés par les candidats du FFS dans la région de Souk El-Tenine et Darguina.

Ainsi, vendredi dernier, des meetings qui ont drainé des foules plus ou moins importantes ont été tenus à Souk El-Tenine, Tamrijt, Melbou, Aokas et Ait-Smaïl.

À Souk El-Tenine, c’est au niveau de la salle de spectacles de la maison de jeunes Saïd Bouhired que le FFS a tenu un meeting animé par les candidats Chafaâ Bouaïche, tête de liste, Nadia Tahi, Nacer Abdoune et Youcef Boukoucha, directeur de campagne et d’autres animateurs du parti.

Plusieurs points ont été abordés par les orateurs devant l’assistance. Le leitmotiv était la nécessité de se rendre aux urnes, homme et femmes, le 4 mai prochain pour choisir les douze futurs représentants à l’APN de la wilaya de Bejaia.

Ainsi, le candidat Nacer Abdoune a profité de l’occasion pour fustiger ceux qui font dans la récupération politique du Printemps berbère et qui en font leur cheval de bataille : «Faire de la récupération politique du Printemps berbère est une insulte à la mémoire des martyrs de l’Algérie, de tamazight et de la démocratie ! En plus, ce sont les élèves d’Ali Mécili et Hocine Ait-Ahmed qui ont été à l’origine des événements d’Avril 80!», dira-t-il. «Ceux qui nous ont trahis en 1995, le referont sûrement en 2017!» a-t-il ajouté.

De son côté, Nadia Tahi a mis l’accent sur le volet social, en déclarant notamment que «le FFS n’est pas le parti des affairistes, mais un parti socialiste qui a toujours été et restera aux côtés des travailleurs et des couches défavorisées». Le tête de liste Chafaâ Bouaïche, en prenant la parole, a adressé ses critiques à la mafia qui veut s’accaparer les rênes du pouvoir en Algérie. Il a exhorté ses troupes à lui barrer la route en élisant ceux qui iront dénoncer ces affairistes et non ceux qui les soutiendront.

«La forte corrélation entre l’oligarchie mondiale et locale va mettre à genou notre économie, les richesses du pays sont englouties par les sur facturations et les transferts illicites des devises!» a-t-il affirmé. «Comment certains de nos dirigeants s’achètent-ils des logements à Paris, alors que le simple citoyen n’arrive pas à accéder à l’aide à l’auto construction?» s’interrogera-t-il.

D’après lui, la wilaya de Bejaia est délaissée par ceux-là mêmes qui veulent pratiquer la vente concomitante durant cette campagne. «Où sont passés les projets d’envergure dont devait bénéficier notre wilaya ?» s’était-il interrogé. D’après lui, Bejaia est classée première en Algérie dans l’octroi des licences de débits de boissons.

«Nous n’accepterons pas que Bejaia soit réduite à un bar régional! Bejaia doit garder sa dignité et son respect!» De son côté, le directeur de campagne, M. Youcef Boukoucha, nous a déclaré que pour ce weekend seulement, plus de trente meetings et rencontres ont été programmés par le FFS dans la wilaya de Bejaia et qu’il ambitionne de toucher les 52 communes d’ici la fin de la campagne électorale.

