On évoque «une première pour le FFS sans Aït Ahmed» à Timizart

Le Front des forces socialistes (FFS) a organisé une conférence-débat, avant-hier, au centre culturel Youcef Oukaci, dans la commune de Timizart, à une trentaine de km au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou.

Bon nombre de citoyens ont pris part à cette rencontre. La conférence a été animée par le président de la section communale en présence de trois candidats à cette course électorale et le directeur de la campagne Abbou Jugurtha.

Mohamed Klalèche, qui est deuxième sur la liste FFS, lui, a affirmé : «C’est notre première participation aux élections sans Da El Hocin. C’est une grande responsabilité de continuer le combat de cet homme», avant d’ajouter : «On sera votre voix à l’APN. On est une liste de syndicalistes et des membres de la société civile. On va lutter pour les droits des gens. Le changement doit se faire avec vous, c’est le peuple qui va désigner ses représentants au parlement.»

Pour sa part, le directeur de la campagne dira : «Nous allons participer à ces élections pour participer aux débats dans les institutions et non pour avoir des sièges. Ils sont pour nous des espaces de lutte.»

La conférence-débat a connu les interventions des citoyens de la commune qui voulaient connaître le programme du vieux parti de l’opposition, les priorités de ses députés une fois élus ainsi que la solution préconisée pour la sortie de crise politique et socioéconomique dont se trouve le pays.

