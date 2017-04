Le RND parle de tourisme à Bouzeguène

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Le RND a organisé, avant-hier, un meeting au centre culturel Ferrat Ramdane de Bouzeguène, sous le slogan «Les enfants du peuple au service du peuple et de la patrie».

La rencontre a eu lieu en milieu de matinée. Le directeur de campagne, El Hadi Kaci, a d’abord présenté la liste, les candidats en majorité présents, ainsi que le programme de son parti. En absence du tête de liste Tayeb Mokadem, ce fut le 2ème sur la liste, M. Ykène Idir, qui a, avant de commencer la présentation des grandes lignes du programme, lu la déclaration du RND à l’occasion du double anniversaire du Printemps berbère et du Printemps noir : «Celui qu’on a choisi comme tête de liste ouvre ses permanences 6 jours/7. Nous avons appris de notre président Ouyahia qu’une fois élu, on doit enlever la casquette politique et la remplacer par celle du peuple. Il faut écouter et être à la disposition du citoyen sans différence quelle que soit sa tendance politique», dira Ykène Idir. «Le parti promet la revendication d’un fond spécial d’appui au développement des régions montagneuses pour rattraper le temps perdu en termes de développement et mettre des avantages pour attirer les investisseurs. Notre attachement aux valeurs de novembre nous oblige à créer un équilibre régional», ajoute M. Ykène, et de poursuivre : «Si nous sommes élus le 4 mai aux législatives, nous œuvrerons pour mettre en valeur les richesses touristiques avec des zones d’expansion touristiques, les auberges, hôtels, villages touristiques...» Les candidats du RND promettent de faire en sorte que l’hôpital de Bouzeguène et tous les autres projets gelés, dans la wilaya, se concrétisent. Ils se disent militants dès le 5 mai prochain s’ils arrivent à gagner la confiance des citoyens pour la création de zones d’activités et de zones industrielles qui, elles seules, peuvent absorber le chômage et créer une dynamique socioéconomique dans la région : «Celle de Souama et de Tizi-Gheniff seront capables de créer 1 million 200 de postes d’emplois directs et indirects», soulignera-t-il. Le RND s’engage à continuer d’être à côté du citoyen : «On ne doit pas interpeller la force publique en cas d’opposition, on doit accompagner le citoyen, le défendre s’il a droit et le convaincre dans le cas contraire, mais jamais de force pour lever les oppositions», notera-t-il encore. À propos de l’identité amazighe, le RND rappelle que tous ceux qui ont boycotté l’année scolaire ont milité pour la langue. Leur parti compte revendiquer l’écriture de l’histoire millénaire, l’histoire du peuple amazigh dans toutes les wilayas. Les enfants sauront que leurs origines sont berbères. La langue pour eux doit sortir du champ politique au champ scientifique : «La Constitution est la garante et protectrice de la langue amazighe officielle et nationale. Une commission présidentielle œuvre pour la généraliser et la rendre une langue de la science et de la recherche», fera-t-il savoir. Said Boughedda et Belarbi Abdenour ont insisté sur l’importance de se réunir pour les projets de la wilaya quelle que soit la couleur politique de l’élu. «Il faut prendre le temps pour bien choisir ceux qui méritent la confiance», diront-ils. Pour conclure, M. Ykène Idir invite les citoyens à aller voter N° 17 le jour du scrutin.

Fatima Ameziane.