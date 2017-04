Le FFS explique sa participation à Ikhelouiène

Par DDK | Il ya 28 minutes | 26 lecture(s)

Dans le cadre de la campagne électorale, le Front des forces socialistes FFS a effectué une rencontre de proximité avec les habitants du village Ikhelouiène de la commune d’Aït Aissa Mimoun, à une dizaine de km au Nord de la ville de Tizi-Ouzou. Des dizaines de citoyens et de militants sont venus prendre part à cette activité. La conférence a été animée par le directeur de campagne Abbou Jugurtha qui a affirmé d’emblée : «Le pouvoir a comme objectif la dépolitisation de la société, il veut pousser les gens à ne pas faire de la politique, à l’abstention, sachant qu’un faible taux de participation lui profitera pour avoir plus de sièges à l’APN. Le FFS intervient et interviendra à chaque fois qu’un danger menace l’Algérie et nous disons que nous sommes là pour faire barrage à cette manœuvre du pouvoir». Pour la candidate Nabila Smail, «le FFS va participer à cette élection pour le bien du pays ! Le nombre de sièges importe peu. Avec un siège, on dérangera le système, notamment pour sa politique anti sociale», affirmait la candidate aux élections du 4 mai prochain. Un débat animé s’ensuivit et plusieurs questions ont été posées notamment sur les motifs qui ont amené le plus vieux parti de l’opposition à participer aux élections législatives de 2017.

Djaffar Ouigra.