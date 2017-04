Le FLN plaide pour l’union à Aghribs

Par DDK | Il ya 28 minutes | 30 lecture(s)

Dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, les candidats de la liste FLN étaient, avant-hier, lundi, les hôtes de la région des Ath Djennad.

C’est devant une assistance assez nombreuse, des militants et des sympathisants venus des villages de la commune des Aghribs, que s’est tenu un meeting organisé par la direction de ce parti à Agouni Oucharki, dans l’après-midi. M. Kamel Ougmat a entamé son discours pour expliquer les grands axes du programme du FLN. Ce dernier dira : «Nous sommes ici pour accompagner et encourager les jeunes de la région, surtout ceux qui ont bénéficié des crédits ANSEJ et ANEM, les orienter vers les zones d’activités ici à Aghribs et à Azeffoun. C’est vrai qu’auparavant, personne ne croyait que le gaz arriverait, mais aujourd’hui le rêve est devenu réalité, et c’est grâce au programme du président de la République que tous les villages sont raccordés à l’eau potable et au gaz naturel. Nous savons qu’il y a encore du travail à faire dans cette région, mais grâce au sacrifice et au courage de tout un chacun, nous ferons un bouleversement positif pour le développement de la région». Et de lancer : «La daïra d’Azeffoun dispose d’une richesse unique dans la wilaya de Tizi Ouzou, c’est le foncier. Le foncier ne manque pas mais l’investissement tarde à venir. Nous ferons tout pour ramener et encourager les investisseurs à implanter des projets générateurs d’emplois dans cette commune». Mohand Haddad, lors de son intervention dira : «Je suis fier d’avoir choisi ce parti et d’avoir été choisi pour représenter la wilaya de Tizi-Ouzou en général et ma localité en particulier. Je ferais de tout mon mieux pour arracher des grands projets pour la région et relancer les projets en souffrance. Nous n’avons aucun problème avec d’autres partis politiques, ils sont tous des frères. Si nous sommes ici c’est pour vous dire que nous allons travailler pour l’union et être solidaires entre nous quelles que soient nos divergences politiques afin que le citoyen bénéficie des richesses de son pays». L’orateur acheva son intervention par un appel pour un vote massif le 4 mai prochain. Puis vint le tour d’un autre cadre du parti, en la personne de M. Amokrane Ahmed, qui a rappelé à l’assistance l’histoire de la région d’Aghribs qui compte beaucoup de martyrs et qui était un fief de la révolution. «La Kabylie maritime a besoin d’investissement, c’est pour ça que nous méritons d’être accompagnés pour sortir la région du sous-développement.» La rencontre s’est achevée à 18h30 après qu’un appel a été lancé aux citoyens d’Aghribs, les invitant à venir assister le 29 avril à Azeffoun au grand meeting de daïra.

A Iber.