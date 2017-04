Le RND dénonce une «mal gérance locale», à Timizart

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Le Rassemblement national démocratique (RND) a organisé, lundi dernier, un meeting populaire dans la commune de Timizart, à une trentaine de km au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou.

Plusieurs candidats et élus locaux ont participé à cette rencontre qui a, toutefois, vu une présence timide de la population locale. D’emblée, Mme Ourida Larfi, cadre du parti, déclare : «Notre wilaya souffre, certes, d’un énorme blocage suite à des oppositions de citoyens, mais il y a lieu de relever la mal gérance des responsables locaux, ajoutée au retard inexpliqué qu’accusent des projets en chantier. La gestion des APC, comme lors des années 60, est finie ! Place maintenant à nos jeunes diplômés ! C’est à eux de relever le défi pour le bien de la commune et de toute l’Algérie !». Après cette intervention, plusieurs candidats se sont succédé, en sus des maires des communes de Fréha, de Larbaâ Nath Irathen, et d’Ath Yahia Moussa, pour expliquer à l’assistance que la région «est prise en otage par deux partis qui n’ont rien donné pour la wilaya». Ils indiqueront que «qu’il est temps de donner l’occasion à d’autres acteurs pour sortir la commune, et même la wilaya, de la situation dans laquelle elles se trouvent depuis des années». Les orateurs ont appuyé leurs interventions en donnant l’exemple des communes, dirigées par le Rassemblement national démocratique, qui ont réussi, affirment-ils à l’unisson, à consommer tous leurs budgets. «Ces communes sont devenues un exemple à suivre», estiment-ils. Bien que le débat n’ait pas duré longtemps, suite au retard de cette conférence, les habitants de Timizart, ont profité de l’occasion, pour en savoir un peu plus sur les visées et programme du parti d’Ahmed Ouyahia.

Djaffar Ouigra